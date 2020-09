Outubro Rosa: Cmeg conclama o comércio a decorar vitrines com a cor rosa

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) desencadeou um movimento para que os comerciantes locais decorem as vitrines de seus estabelecimentos com a cor rosa no mês de outubro. Trata-se de mais uma ação organizada pela entidade com a finalidade de marcar o Outubro Rosa, que é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

O pedido de adesão dos empresários mourãoenses a campanha, decorando suas vitrines, tem por meta ampliar a mobilização da comunidade em torno dos objetivos do Outubro Rosa. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil – atrás apenas do de pele não melanoma –, respondendo por cerca de 28 por cento dos casos novos a cada ano.

No início desta semana, a diretoria da Cmeg/Campo Mourão esteve reunida para ultimar os preparativos para os eventos que serão realizados na programação do Outubro Rosa.

CARREATA

Na manhã do próximo sábado (dia 3), a entidade empresarial feminina vai realizar a carreata Outubro Rosa. A saída está marcada para às 9 horas, das proximidades da Associação dos Engenheiros Agrônomos, percorrendo várias ruas e avenidas da área central da cidade. Máscaras e bexigas na cor rosa serão distribuídas previamente para evitar aglomerações.

A carreata passará pela avenida Irmãos Pereira, até a rua São Josafat, retornando pela avenida Capitão Índio Bandeira, até a rua São José. Em seguida passará pela avenida Manoel Mendes de Camargo (até a altura da rua São Josafat).

À frente da ação está a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), que tem o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio), Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Unimed Campo Mourão e Paraná Supermercados.

O movimento Outubro Rosa é celebrado desde os anos 90. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, também sobre o câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

O nome da campanha remete à cor do laço que é um símbolo internacional usado por indivíduos, empresas e organizações na luta e prevenção do câncer de mama. O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama. Quando identificado cedo pode ser tratado, impedindo que o tumor alcance outros órgãos.

O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e cura.