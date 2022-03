Mulheres têm atendimento especial e exclusivo em várias áreas

A administração municipal de Campo Mourão tem vários serviços voltados especialmente às mulheres, que comemoram seu dia neste 8 de março. A mais recente conquista do público feminino foi a publicação da lei que trata de políticas públicas e garantia de direitos. Acaba de ser instituído o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nessa área a secretária Márcia Calderan ressalta sobre a preocupação e compromisso do município com as políticas públicas de assistência. “Estamos com grande número de mulheres sofrendo violência doméstica, por isso atualizar essa legislação é um grande avanço”, disse a secretária. Os clubes de mães atendem mais de 200 mulheres, com ações para ajudar a melhorar a autonomia. As atividades envolvem palestras, oficinas de artesanato e costuras, exposição dos trabalhos, entre outros.

A Fundação de Esportes também dedica a elas um atendimento especial no programa Campo Mourão + Ativa, com o “Mulher + Ativa”. Em 11 escolas do município são realizadas aulas de ginástica à noite, assim como no Centro da Juventude. No total são atendidas 670 mulheres. Para comemorar o mês da mulher, no dia 18 de março será realizada uma live, onde a psicóloga Angelis Martins vai abordar o tema “Mulheres Emocionalmente Maravilhosas”.

“Sofri um acidente grave, fiz quatro cirurgias e depois que comecei a fazer as atividades físicas aqui foi muito bom, não só pro corpo como pra mente”, disse Luciane Alves, uma das alunas que frequenta as aulas na Escola Municipal Urupês. A dona de casa Maria de Araújo também disse que as atividades ajudaram a melhorar a ansiedade que sofria. “Depois que comecei participar parece que sou outra pessoa”, afirmou.

Outro serviço voltado especialmente às mulheres são empréstimos oferecidos pela Fomento Paraná via Casa do Empreendedor, ligada à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. E elas representam mais da metade dos microempreendedores individuais de Campo Mourão. A linha de crédito visa apoiar os pequenos negócios que tenham mulheres como proprietárias ou sócias.

Os financiamentos podem ser usados para construção, reforma, ampliação ou modernização de instalações; compra de máquinas, equipamentos e softwares; formação de estoques para manutenção de empreendimentos e também para custeio de treinamentos, consultorias, pesquisas, estudos e projetos, bem como projetos que envolvam energias renováveis.

O Dia de Mulher também será lembrado pela Casa do Empreendedor, em parceria com o CIP, CREAS e Sebrae, com um debate sobre o “Papel da Mulher Empreendedora”. O evento será realizado no CREAS, nesta terça-feira, dia 8 e no Centro de Iniciação Profissional (CIP), na quarta-feira, dia 9 de março.

A Secretaria de Saúde é outra que também oferece serviços voltados ao público feminino. Além de consultas e exames na área de Ginecologia, são realizadas campanhas preventivas do câncer do colo de útero e de mama, fisioterapia pélvica no Centro de Especialidades, assim como laqueaduras na Santa Casa. No IST atendimento especializado para vítimas de violência sexual e psicoterapia no Ambulatório de Saúde Mental. As gestantes são atendidas em todas as unidades e também é oferecido atendimento odontológico.

O mês das mulheres é lembrado também pela Fundação Cultural, com exposições de figurinos de bailarinas dos espetáculos da ballet, campanha literária com autoras, homenagem às pioneiras nas redes sociais, exposição do acervo municipal Di Cavalcante somente com obras de Artistas Plásticas femininas, exibição e reflexão filme Alexandria e cursos de Biscuit no Centro de Criatividade na Casa da Cultura. (Fotos: Divulgação)