Mulheres querem rede de proteção a vítimas de violência em C. Mourão

Integrantes de movimentos organizados femininos de Campo Mourão, na região Centro-Oeste do Estado, se concentraram na praça da catedral São José, no final da tarde de segunda-feira (22), para pedir maior segurança à mulheres da cidade e a implantação de uma rede de apoio integral para atendimento de vítimas da violência. As mulheres também querem que o Governo do Estado nomeie uma delegada do sexo feminino para dirigir a Delegacia da Mulher da cidade.

A movimentação das mulheres mourãoenses ocorre após a prisão de um um homem acusado de praticar o estupro de pelo menos oito mulheres em Campo Mourão, desde 2017, incluindo uma adolescente de 14 anos.

O homem que trabalhava como vigilante em um condomínio de luxo na cidade, seguia as vítimas com uma motocicleta e, armado, ameaçava as mulheres para que seguissem para locais isolados nas regiões da Santa Casa local e do Parque do Lago, onde as violava. O setor de investigações da Polícia Civil levantou informações sobre o uso da moto, modelo Bros da fabricante Honda. Ao localizar o veíclo, os policiais detectaram a presença de um rastreador. Ao conferir as rotas registradas no sistema, foi possível aferir que o acusado esteve com a moto em todos os locais e nos horários onde foram registrados os estupros na cidade.

Rede de Proteção

Campo Mourão não dispõe de uma rede atendimento integral às mulheres, vítimas da violência sexual. Nem mesmo mulheres que tem medidas restritivas emitidas pela Justiça podem contar com apoio psicológico. O município também nao conta com uma casa abrigo para mulheres em situação de risco.

Na mobilização de ontem, nomeado como “Por Elas”, as mulheres seguravam várias faixas. Em uma delas, o texto apelava aos órgão públicos: “Poder Público: Olhai por nós Mulheres”. Após o ato, as mulheres lançaram uma carta aberta à autoridades estaduais e municipais pedindo a implantação da rede de apoio.

Durante esta semana, uma das líderes da mobilização em Campo Mourão, a vereadora Naiany Salvadori (PODE) vai se encontrar om o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, e se reunirá com o secretário de Segurança do Paraná, Coronel Romulo Marinho Soares, para pedir a designação de mulheres para ocupar os cargos de delegada, investigadoras e escrivãs na Delegacia da Mulher no município.

“Apesar do excelente trabalho das polícias Civil e Militar na cidade, com a prisão do acusado, é necessário que as vítimas sejam atendidas por outras mulheres que terão sensibilidade maior para atendimento dos casos. Também queremos o apoio para que a rede de proteção esteja atuando 24 horas por dias, nos sete dias da semana”, diz Naiany.