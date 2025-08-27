Encontro Empresarial Feminino, nesta quinta-feira, em Campo Mourão

A primeira edição do Encontro Empresarial Feminino, nova ação da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, desenvolvida através da Acicam Mulher, acontece na noite desta quinta-feira (dia 28), a partir das 18h30min, no Cayenna Steak House. As inscrições continuam abertas e devem ser feitas através do telefone (44) 98455 3596.

A edição de estreia terá a vice-presidente da Acicam, Fabíola Casoto, como convidada especial. Ela focará sua apresentação principalmente sobre sua atuação no associativismo empresarial. Fabíola Casoto é a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Acicam, que neste ano completou 72 anos de fundação. Ela é empresária no ramo do comércio lojista.

A cada edição do projeto, uma empreendedora ou liderança empresarial feminina será convidada para relatar sua história no mundo dos negócios, desafios enfrentados, conquistas, planos e sua visão sobre a crescente participação das mulheres também nesse setor

O Encontro Empresarial Feminino tem o objetivo de instituir mais um espaço de networking voltado exclusivamente às mulheres empreendedoras do Município, incrementando a troca de experiências, promovendo o reconhecimento de empreendedoras locais que despontaram à frente de seus negócios e estimulando a expansão da participação feminina no setor produtivo local.