Empresárias de três cidades em evento da Cmeg/Campo Mourão

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) realizou na noite desta terça-feira (20/6), no auditório do Senac local, o workshop “Dress Code: Vestida para o Sucesso”. Do evento participaram 21 empresárias não apenas de Campo Mourão, mas também das cidades de Peabiru e Mamborê.

O tema foi abordado pela instrutora Fernanda Reigota (do Senac) e a promoção, que teve o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac, reuniu empresárias que atuam em diversos segmentos. Foi o primeiro de uma série de quatro workshops que a entidade empresarial feminina vai realizar em Campo Mourão até o mês de setembro próximo.

O Cmeg/Campo Mourão, sob a presidência de Ester de Abreu Piacentini, vem descentralizando sua atuação, com a mobilização de empreendedoras também de cidades que fazem parte da sua base territorial. Entre as atividades desenvolvidas pela entidade estão cursos de capacitação e aperfeiçoamento, palestras, rodadas de negócios, visitas técnicas e encontros que incentivam o aprimoramento pessoal e profissional da mulher empresária.

Vinte e duas cidades polo do Estado contam com unidades da Cmeg, ligadas a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, que é um braço da Fecomércio PR.