Cmeg realizou talk show no Senac/Campo Mourão

Mais uma etapa da programação de eventos da Cmeg/Campo Mourão foi cumprida na noite da última quarta-feira com a realização de talk show que teve a premiada empresária Ana Paula Daleffe (proprietária do Buffet Terraço de Paris e do Ana Empório Bistrô) como convidada especial. A promoção, gratuita e aberta à comunidade, aconteceu no auditório da unidade do Senac.

Apesar da chuva e do frio, empresárias locais que atuam nos mais diferentes segmentos participaram do evento, que teve como mediadora a consultora do Sebrae, Rosilene Colchon. No talk show, a mourãoense Ana Paula Daleffe (que no início de abril recebeu o Prêmio Mulher Empreendedora Destaque, outorgado pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac), falou sobre sua atuação empresarial e o sucesso alcançado no ramo da gastronomia.

A promoção teve o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac.