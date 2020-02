Ruth Deitos recebe em março prêmio empresarial estadual

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio) e a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná anunciaram no último final de semana que o Prêmio Empreendedora Destaque/2020 será entregue no dia 27 de março. Entre as homenageadas com a honraria estará a empresária mourãoense Ruth Deitos, de 85 anos (do Restaurante A Varanda).

A cerimônia será realizada no centro de eventos do Sesc Caiobá, no litoral do estado. Cada uma das cerca de 20 unidades da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg) existentes no Paraná elegeu uma empresária para ser homenageada, observando critérios estabelecidos pela entidade empresarial estadual. Entre os quesitos para a outorga do prêmio estão: história pessoal e profissional de determinação e superação, estar atuando há pelo menos dois anos na atividade, ter conquistado a credibilidade de seus clientes e fornecedores, formando uma marca própria; preocupação com a qualidade de seus produtos e serviços, bem como com o comprimento de prazos e com a qualidade no atendimento a fornecedores e clientes; ser reconhecida pela comunidade.

Ruth Deitos foi escolhida pela Cmeg/Campo Mourão para receber a honraria representando as empresárias do Vale do Piquirivaí. Ela é a décima empresária do Município a receber o prêmio instituído em 2009. Uma caravana de empresárias mourãoenses acompanhará a homenageada na cerimônia.

O Prêmio Empreendedora Destaque é outorgado anualmente pela Fecomércio Paraná e a Cmeg Paraná, dentro das comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher.

RECONHECIMENTO

Este é o primeiro prêmio e homenagem recebida por Ruth Deitos pela atuação na área empresarial, mesmo tendo trabalhado 18 anos no restaurante do Hotel Paraná (que deu lugar ao Paraná Palace Hotel) e há 22 anos à frente do Restaurante A Varanda, um dos mais tradicionais de Campo Mourão.