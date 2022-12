Policiais militares promovidos recentemente são homenageados no 11° BPM

Seis policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar promovidos recentemente à graduação de Cabo, 2° Sargento e 1° Sargento foram homenageados durante solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (22), no 11º BPM. A solenidade foi presidida pelo Major Aguinaldo Gentil de Alencar, que responde pelo Comando do 11° BPM.

Os soldados Antônio Marcos Amaral Quevedo, Anderson Nogueira dos Santos e Vinícius Ferreira Gonçalves foram promovidos a Cabo. O 3° Sargento Josnei da Silva Lauriano foi promovido a 2° Sargento, enquanto que o 2° Sargento Elias Ferreira de Castro e o 2° Sargento Benedito José dos Santos foram promovidos à graduação de 1° Sargento.

Durante a cerimônia foi feita a troca de divisas dos militares que conquistaram a nova graduação. Amigos, familiares e demais policiais militares da Unidade prestigiaram a solenidade e, logo em seguida, participaram de um café da manhã no Batalhão.

O Major Alencar parabenizou os militares estaduais pela conquista na carreira. “Temos a certeza de que esse momento é muito importante para todos vocês, pois sabemos o quanto são comprometidos a com a segurança pública, buscando sempre fazer o melhor à sociedade”, disse o Major.

Fonte: Comunicação Social 11º BPM