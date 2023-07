Pelos seus 70 anos, Acicam é homenageada pelo Legislativo

Em solenidade realizada na última terça-feira (11/7), a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) recebeu moção de congratulações da Câmara de Vereadores do Município pelo recente transcurso do 70º aniversário da entidade empresarial. A homenagem foi aprovada por unanimidade e a entrega da honraria aconteceu em sessão ordinária do Poder Legislativo realizada com o plenário praticamente lotado.

O autor da moção foi o vereador Ibneias Teixeira – “Bina” (Cidadania) e todos os demais vereadores mourãoenses subscreveram a proposição. O presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, recebeu a moção de congratulações das mãos do prefeito Tauillo Tezelli e do vereador “Bina”.

Segundo o autor da proposição “São 70 anos de história, de uma caminhada de fundamental importância no desenvolvimento do comércio, da indústria e do Município”, destacou. Também enfatizou que a Acicam “conseguiu reunir, organizar e fortalecer todo o setor comercial e industrial da nossa cidade”. Ao final parabenizou a diretoria, a equipe de funcionários e os cerca de 1.200 associados da entidade.

Na mensagem justificativa da proposição, o vereador salienta que a Acicam é a mais antiga entidade empresarial da cidade e do Vale do Piquirivaí. Observa que a instituição surgiu quando poucas cidades do Paraná contavam com associação comercial. “Entre os pontos que marcam a atuação da Acicam está vasto e variado portfólio de serviços ofertados aos associados, a firme atuação em favor do comércio, da indústria e prestadores de serviços, além da participação ativa em ações voltadas ao desenvolvimento de Campo Mourão e região”, acentua o vereador.

Após agradecer pela homenagem, o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, destacou o excelente entrosamento mantido com a Câmara Municipal e a importância das parcerias. Citou pleitos do setor produtivo de Campo Mourão, formalizados através da entidade empresarial, que transformaram-se em realidade com a aprovação pelos vereadores e sancionados pelo prefeito Tauillo Tezelli.