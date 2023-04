Marcado por elegância, alegria e boa música, baile celebrou 66 anos da Polícia Ambiental

Oficiais e praças da Polícia Militar do Paraná, além de amigos civis e familiares, vivenciaram no último sábado, dia 8, uma noite especial e que vai entrar para a história da corporação. Trata-se do 2º Baile da Polícia Ambiental, evento realizado em Campo Mourão, para marcar os 66 anos da instituição.

Além do baile, que já faz parte do calendário da PM-PR, o evento contou ainda com um jantar, regado a uma boa música, que mexeu com os participantes, que saíram à pista para dançar.

“Foi uma noite muito especial, onde tivemos a oportunidade de reunir amigos, familiares, autoridades e a sociedade civil para um momento de comemoração por toda a história da Polícia Ambiental do Paraná”, disse o Major Valmir de Souza, comandante do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde.

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Sérgio Almir Teixeira, que também esteve no evento, elogiou a organização do baile e o glamour do jantar que marcou mais um aniversário da Polícia Ambiental.

“Sem dúvida, uma noite que vai entrar para a história da PM, marcada por elegância, encanto e alegria, entre colegas, amigos e familiares”, citou Teixeira.

O Comandante-Geral ainda destacou os avanços na segurança pública, além de parabenizar os militares que ajudaram na coordenação, organização e realização da festa, entre eles, o Capitão Alcimar Crecencio, comandante da 3ª CIA da Polícia Ambiental Força Verde.

Por fim, o oficial ainda pontuou que o evento, dos mais concorridos, representa a união dentro da corporação, que tem gerado bons resultados para as ações da PM.

MUITA MÚSICA BOA

Para abrilhantar o evento, a dupla Zara Duo e a Banda Café Society, tocaram os mais variados ritmos com músicas marcantes e atuais para embalar a noite e animar os participantes, que animaram a pista de dança.

HOMENAGEM

Ainda durante o baile, muitos cumprimentos ao Tenente-coronel Júlio César Vieira da Rosa, ex-comandante da Polícia Ambiental, que está se despedindo da corporação e indo para a reserva da Polícia Militar como Coronel.

Durante suas falas, colegas oficiais destacaram o trabalho de excelência que Júlio César, ao longo dos seus 35 anos de carreira, realizou na PM do Paraná, sempre elevando o nome da corporação que é orgulho do povo paranaense.

PRESENÇAS

Entre outras autoridades, estiveram presentes no 2º Baile da Polícia Ambiental, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Sérgio Almir Teixeira; o Comandante do Policiamento Especializado, Tenente-Coronel Adilson da Silva; o Comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar; Coronel Ademar Carlos Paschoal, o Tenente-coronel Julio César Vieira da Rosa, o Major Valmir de Souza, comandante do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, além do Capitão Alcimar Crecencios, comandante da 3ª CIA da Polícia Ambiental Força Verde.