Honraria de mérito militar é entregue a Tenente Coronel da PM

Os vereadores Sidney Ronaldo (Tucano) e o subtenente Macedo participaram na noite desta quinta-feira (25), da entrega – no auditório da Associação Comercial de Campo Mourão (ACICAM) – do título de mérito militar ao tenente-coronel Júlio Cesar Vieira da Rosa, pelos relevantes serviços prestados à comunidade mourãoense.

A homenagem foi feita através de um projeto de Resolução, aprovado em 2019, pela Câmara, de autoria do vereador Sidney Ronaldo (Tucano). “Ao longo da brilhante carreira o Oficial jamais deixou de se qualificar e nutrir a responsabilidade que a função lhe exige. Como Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar jamais deixou de observar a qualidade do trabalho apresentado à população, mesmo com todas as dificuldades que são evidenciadas no dia a dia de um batalhão, sempre busca resolver todas as situações com atenção e eficiência”, lembrou o autor da honraria.

Segundo Tucano, seriedade e profissionalismo são atributos que jamais deixaram de acompanhar a trajetória do oficial ao longo desses mais de 30 anos servindo a Polícia Militar do Paraná. “Oficial respeitado e admirado pela tropa, o Ten.-Cel Julio Cesar Vieira da Rosa sempre buscou manter o padrão de excelência e qualidade do trabalho por onde passou. Ao Ten.Cel. Julio Cesar Vieira da Rosa os nossos sinceros agradecimentos pelos excelentes serviços prestados à comunidade paranaense, e principalmente aos mourãoenses”.

O vereador lembrou ainda, que pelo vasto curriculum apresentado, o tenente coronel, Julio Cesar Vieira da Rosa, é merecedor de receber da Câmara de Campo Mourão, a honraria de Mérito Militar Mourãoense.

A entrega da homenagem foi realizada no auditório da (ACICAM), localizado na Avenida Irmãos Pereira, 963, no 2º andar, no centro de Campo Mourão. Após a entrega da honraria, foi realizada a cerimônia de passagem de Comando do 11º Batalhão de Polícia Militar. O tenente-coronel Júlio Cesar da Rosa passou o comando ao major, Cleverson Vidal Veiga.