Flávio Gurginski: “Tristeza, mas certeza do dever cumprido com Campo Mourão”

Após mais de cinco décadas explorando o serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros em Campo Mourão, a Viação Mourãoense deu passagem para uma outra empresa continuar com a atividade no município no início desse mês.

Em entrevista ao Tasabendo.com, o sócio administrador da Viação Mourãoense, Flávio Gurginski, 65 anos, falou sobre o legado deixado pela família e da contribuição que a empresa deu para o desenvolvimento da cidade.

“Além da geração de empregos diretos e indiretos, sempre buscamos melhorias para atender o usuário, como a integração do terminal, trazendo maior rapidez e economia para o usuário chegar ao seu local de trabalho”, disse ele.

Sobre o encerramento das atividades, Gurginski fala em tristeza em não “por poder continuar por motivos contra nossa vontade.” Mas declara ter a certeza de dever cumprido. Confira a entrevista completa…

Quem é o empresário Flávio Gurginski e quando chegou a Campo Mourão?

Sócio Administrador da empresa Viação Mourãoense, fui presidente do Conselho de Segurança, Presidente do Conselho de Turismo e presidente do Rotary Clube Verdes Campos. Nasci nesta cidade em data de 25/12/1956, casado e tenho dois filhos e três netos. Filho do pioneiro Ricardo Gurzinski e Rosa Gurzinski (in memoriam).

Quando surgiu e começou a operar a Viação Mourãoense na cidade e o que ela representa para o desenvolvimento de Campo Mourão?

No ano de 1966, meu pai (Ricardo) vendo a dificuldade e a necessidade das pessoas em se locomover de sua casa para o trabalho, começou a realizar o transporte dentro do perímetro urbano do município de Campo Mourão. A empresa contava na época com uma frota de sete ônibus e decide então homenagear a cidade que escolheu para fixar-se, extinguindo a Transporte Coletivo Central e criando a Viação Mourãoense Ltda. E no desenvolvimento de Campo Mourão, cito, a geração de empregos diretos e indiretos, sempre buscando melhorias para atender o usuário, como a integração do terminal, trazendo maior rapidez e economia para o usuário chegar ao seu local de trabalho.

A família sempre atuou no ramo de transporte ou já teve ou ainda tem outra atividade empresarial?

Além do transporte de passageiros, atuamos nos seguimentos de Agricultura, Centro de Eventos com ampla estrutura para a realização de eventos corporativos, convenções, feiras, espetáculos e colações de grau e transportadora.

O senhor lembra qual foi o primeiro modelo de ônibus utilizado pela empresa para prestação do serviço em Campo Mourão?

Foi um ônibus urbano Mercedes Benz, ano 1957.

A Viação Mourãoense é uma empresa histórica em Campo Mourão, com serviços prestados ininterruptamente. Como foi para o senhor e para seu pai, Ricardo, essa “despedida” após décadas de serviços prestados?

Com muita tristeza, lamentamos muito não poder continuar por motivos contra nossa vontade. Mas com a certeza de dever cumprido.

Sensação de missão cumprida?

Sim, a Viação Mourãoense, sempre buscou fazer o melhor para o usuário, melhorando rotas, diminuindo o seu tempo de deslocamento, proporcionando mais conforto e segurança.

A Viação Mourãoense também era muito requisitada até pouco tempo para levar as pessoas para acompanhar enterros no cemitério. Era uma forma de prestar solidariedade para as famílias enlutadas, já que o serviço era gratuito?

Sim, durante o período em que realizamos o transporte coletivo, sempre foi prestado este serviço para a comunidade.

Quantos motoristas a Viação Mourãoense empregava? Eles foram contratados pela nova empresa?

Infelizmente durante a pandemia da Covid-19, nosso quadro de motoristas vem reduzindo gradativamente. Eles fizeram entrevista e teste na nova empresa, não sei informar se todos foram contratados.

Quantos ônibus fazem parte da frota atualmente?

Turismo/Fretamento Rodoviário: 45 ônibus, Fretamento Escolar/Rural/Urbano: 26 ônibus.

O que vai acontecer com estes ônibus que serviam o transporte coletivo de Campo Mourão?

Vamos procurar, novos negócios, novos fretamentos para a maioria deles, alguns serão vendidos.

Nestes mais de 50 anos de transporte público prestado para o município, que legado o senhor acha que deixa para a cidade?

O profissionalismo e a ética que sempre foi empregado durante estes anos de trabalho e muita dedicação.

Quais os projetos da Família Gurginski a partir de agora?

Como já elencado acima, dar continuidades aos negócios que atualmente a família já vem realizando. Com relação a Viação Mourãoense, já há alguns anos estamos ampliando, investindo no setor fretamento e também no segmento de turismo.