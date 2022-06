Fecomércio/Cmeg PR prestaram homenagem a 2 empresárias de CM

Em cerimônia que reuniu centenas de empreendedoras de todo o estado, além autoridades e lideranças estaduais do setor produtivo, as empresárias mourãoenses Ivana Mesquita Andrade e Ruth Deitos receberam o Troféu “Empreendedora Destaque do Paraná”. Trata-se de uma das principais honrarias concedidas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac, em parceria com a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná.

Na solenidade, que aconteceu no centro de eventos do Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu, foram homenageadas 21 empresárias indicadas pelas unidades da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios existentes no estado. Foi a 13 ª edição da premiação realizada anualmente e a programação incluiu ainda jantar festivo e show com a Banda Moderato, entre outras atrações.

HOMENAGEADAS

Ruth Deitos, a “Empreendedora Destaque 2019/2020”, é proprietária do Restaurante “A Varanda”, que funciona no Paraná Palace Hotel. Já a empresária Ivana Mesquita Andrade, “Empreendedora Destaque 2020/2021”, está à frente do Posto Macuco e do Café BR Mania, além de administrar o Posto e Transportadora Andrade. Em razão das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, a outorga da honraria pela Fecomércio/Cmeg Paraná não foi realizada nos últimos dois anos.

A exemplo de edições anteriores, a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) organizou uma caravana integrada por aproximadamente 30 lideranças empresariais mourãoenses, além de autoridades, representantes de entidades, familiares e amigos das homenageadas, para acompanhar as homenageadas. Ester de Abreu Piacentini é a presidente da Cmeg/Campo Mourão.

A solenidade teve a presença do vice-governador Darci Piana (presidente licenciado da Fecomércio PR), além do presidente em exercício da entidade estadual, Ari Faria Bittencourt. Várias outras autoridades paranaenses, lideranças empresariais estaduais e representantes de instituições de apoio ao setor produtivo participaram do evento.

CMEG/CAMPO MOURÃO

Dirigentes da Cmeg/Campo Mourão – entidade que tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam) – participaram de reunião com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc. Também assistiram a palestra de Fábio Kalil, com o tema “Do macro ao micro – uma visão construtiva para o futuro”.