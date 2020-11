Coamo completa 50 anos com homenagens e lançamento de livro

Neste sábado (28 de novembro) a Coamo Agroindustrial Cooperativa completa 50 anos de fundação. Jubileu de ouro que foi celebrado nesta sexta-feira, com entrega de troféus a alguns dos sócios fundadores e o lançamento de um livro, que conta a história da cooperativa.

O evento aconteceu na sede da Coamo, reunindo profissionais da imprensa local e de várias partes do Estado. O presidente do Conselho de Administração da cooperativa, José Aroldo Gallassini e o presidente executivo, Airton Galinari concederam entrevista coletiva.

Ambos falaram sobre o início da Coamo, fundada por 79 agricultores em Campo Mourão, dos momentos de dificuldade, mas principalmente do modelo de gestão que transformou a cooperativa na maior da América Latina e numa das maiores do mundo, sendo modelo a ser seguido no agronegócio.

“A Coamo completa 50 anos, mas não pode ficar velha. Precisa estar sempre renovando”, disse Gallassini. O segredo do sucesso é uma das perguntas que não falta em coletivas. A resposta, Gallassini também tem na ponta da língua. “O segredo é pés no chão, organização e uma equipe que trabalha, organiza e orienta, sempre priorizando a questão da honestidade. Aqui não toleramos coisa errada. Somos muito transparentes em tudo o que fazemos”, declarou.

Mesmo em um ano de muitas dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Coamo não se abalou. Pelo contrário, a previsão é de fechar o ano com faturamento de R$ 18,5 bilhões, cerca de 40% maior que em 2019. Além disso, vai antecipar R$ 138 milhões em sobras aos cooperados.

A distribuição começa no próximo dia 9 de dezembro. Os valores foram anunciados por Gallassini durante a entrevista coletiva.

O presidente executivo, Airton Galinari também falou sobre os 50 anos da Coamo e apresentou a primeira Ata da reunião que deu origem à cooperativa. “Tudo começou com 79 corajosos e valorosos fundadores, que emprestaram sua confiança, sua moral para que hoje a Coamo chegasse a esse modelo de cooperativa que hoje estamos comemorando”, destacou.

Galinari destacou e agradeceu também o quadro de funcionários. “São 8 mil funcionários diretos e cerca de 2 mil indiretos, sem contar ainda outros cerca de 3 mil caminhoneiros e tantos outros envolvidos com a indústria de alimentos. Enfim, uma comunidade enorme, formada por dezenas de milhares de pessoas que circundam pela Coamo. Em nome deles quero agradecer aos fundadores e idealizadores por tudo o que fizeram.”

Ao longo dessas cinco décadas a cooperativa transformou a vida dos seus associados. Transformou as suas diversas regiões em três estados e promoveu o desenvolvimento, transformando sonhos em realizações. A união e o trabalho entre Coamo e seus associados resultou na transformação da terra, da forma de cultivar, produzir e, também, de colher.