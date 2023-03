Cmeg homenageou mulheres em noite de reconhecimento e gratidão

Suspenso nos últimos três anos devido às restrições decorrentes da pandemia de Covid 19, o evento “Mulheres que Fizeram e Fazem História” voltou a ser realizado na noite de sexta-feira (10/3) pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg). E o retorno da cerimônia, nos salões do Buffet Telhados de Paris, foi em grande estilo, com a participação de autoridades, lideranças locais, familiares das homenageadas e grande número de empresárias do Município.

Foi a terceira edição do evento que tem por objetivo reconhecer publicamente e homenagear mulheres mourãoenses com atuação de destaque na comunidade, nas mais diferentes áreas de atuação. Na abertura do encontro foi oficialmente apresentada à comunidade a Empreendedora Destaque/2023 de Campo Mourão e região – a empresária do ramo gastronômico, Ana Paula Daleffe, que no início de abril recebe o prêmio em evento na cidade de Foz do Iguaçu. A honraria é outorgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac, juntamente com a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná.

HOMENAGENS

No evento desta sexta-feira, seis mulheres que tiveram ou ainda têm atuação de destaque no Município foram homenageadas: as empresárias Fawzia Mohamed Suliman Othman (da Loja Brinquedolândia), Ilda Reinz (da Loja Máxima Modas) e as irmãs Irene Duda e Natália Duda Othman (da Casa Real), além da professora aposentada e artesã Lilian Prato Ziroldo. Também foi homenageada a ex-vereadora, deputada estadual e suplente de senador, Amélia de Almeida Hruschka. A cerimônia teve ainda homenagem póstuma à pioneira e escritora Isolde Collodel Silveira.

Um bom público participou da cerimônia – inclusive dirigentes da Cmeg de Maringá – e as homenageadas receberam troféu e flores. O cerimonial incluiu a apresentação de um relato sobre a atuação de cada uma das homenageadas.

Em seu discurso, a presidente da Cmeg/Campo Mourão, Ester de Abreu Piacentini, destacou a atuação das mulheres nas mais diferentes áreas “na maioria das vezes, de forma praticamente anônima. Uma atuação importantíssima e que precisa e deve ser devidamente reconhecida pela comunidade”, frisou. A líder empresarial acrescentou ainda que as mulheres sempre tiveram participação de grande relevância em todas as áreas “embora pouco reconhecida. Mas é preciso que seja feito esse resgate e que as próprias mulheres se reconheçam, valorizem-se”, finalizou.

A Cmeg/Campo Mourão, que tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial), integra a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, que é ligada à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Sistema Fecomércio Sesc Senac. São 22 unidades da entidade, instaladas nas cidades polo do estado.