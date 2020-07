Câmara entrega moção por trabalho voluntário de médico na Covid-19

A Câmara de Campo Mourão entregou nesta sexta-feira (31), uma moção de congratulações ao médico Dror Yona pelo relevante trabalho voluntário prestado em prol da comunidade durante a pandemia do novo Coronavírus.

A homenagem foi entregue no gabinete do vereador Sidnei Jardim, autor da honraria, junto com a vereadora Elvira Schen. A moção assinada pelos vereadores, Cabo Cruz, Edson Battilani, Miguel Batista Ribeiro, Edilson Martins, Edoel Rocha, Jadir Pepita, Tucano e pelo presidente da Câmara, Olivino Custódio, é um reconhecimento pelos trabalhos prestados pelo médico à comunidade de Campo Mourão.

“No início de uma pandemia, em que pouco se sabia sobre o vírus, o Dr. Dror surpreendeu com sua iniciativa voluntária, levando informação e orientação durante o isolamento social, prestando atendimento médico virtual gratuito para toda a população de Campo Mourão que estivesse com receio de ter contraído o vírus ou apresentasse sintomas”, lembrou Jardim.

Segundo ele, o médico atendeu mais de 3.000 pessoas de Campo Mourão e região durante o período de 70 dias. “É inquestionável a atitude humana do profissional e a moção do Legislativo tem a finalidade de reconhecer o brilhante trabalho voluntário feito por ele, ressaltando o respeito, responsabilidade e dedicação para com a população mourãoense no auge da fase mais crítica da pandemia que assolou nosso País”.