Auditório da Acicam recebe o nome de Marta Kaiser

Nesta quinta-feira (26/8), durante a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), será descerrada a placa que denomina de Marta Kaiser o auditório da mais antiga entidade empresarial do Município. O encontro terá início às 18h30min e será realizado no sistema híbrido, com a presença de público limitado e transmissão ao vivo pelas redes sociais (facebook.com/acicamcm).

A homenageada, que faleceu no dia 28 de fevereiro de 2019, aos 48 anos, em decorrência de problemas de saúde, foi diretora executiva da Acicam por 26 anos. Ela dedicou praticamente metade da sua vida a entidade, onde começou a trabalhar aos 23 anos. Doze presidentes da Acicam tiveram Marta Kaiser como diretora executiva. Sua dedicação foi tamanha que a denominação da entidade foi incorporada ao seu nome: a Marta, da Acicam. Era assim que as pessoas se acostumaram a fazer referências sobre ela.

O atual presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, destaca: “Indiscutivelmente, a Acicam – com seus 68 anos de existência – foi construída a muitas mãos. Mas o reconhecimento de que o trabalho realizado pela homenageada ao longo de quase três décadas foi fundamental para a consolidação da entidade é unanime. Sem seu trabalho, inegavelmente, a Acicam não seria a mesma”.

Sua atuação na entidade sempre foi reconhecida pelo empresariado e autoridades locais. Junto à comunidade, o nome de Marta Kaiser tornou-se conhecido principalmente com a Casa das Fraldas, projeto de responsabilidade social que idealizou, implantou e comandou até o seu falecimento. Nos 10 anos em que esteve a frente da entidade foram confeccionadas e distribuídas 1,5 milhão de fraldas a entidades sociais e a pessoas de baixa renda que comprovadamente necessitam do produto.

“Advogada altruísta, viveu pela família e a comunidade”, foi o título da matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, na coluna Obituário (edição de 16 de março de 2019). “Ajudar os outros não era um problema para Marta – pelo contrário, foi sua razão de viver”, registrou a jornalista Amanda Lemos.

Filha de tradicional família mourãoense, Marta Leitner era casada com o também advogado Roberto Olivier Leitner. O casal tem duas filhas: Christine e Bruna. Através da lei nº 4.047, de 13 de agosto de 2019, o Governo Municipal denominou de “Marta Paulina Kaiser Leitner” a praça localizada no jardim América.