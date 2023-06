Associados há mais de 25 anos da Acicam serão homenageados

Na sua próxima reunião mensal ordinária, que vai acontecer no final deste mês, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão prestará homenagem a empresas que estão associadas à entidade há mais de 25 anos. A iniciativa faz parte das comemorações dos 70 anos de fundação da entidade empresarial, que foi criada quando o Município tinha apenas seis anos de emancipação político-administrativa.

A homenagem aos associados mais antigos foi anunciada pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, nesta quarta-feira (31/5), durante a reunião mensal de maio. Não foi divulgada a relação nem o número de empresas que serão homenageadas. Atualmente a entidade tem cerca de 1.200 associados e está entre as 10 maiores associações comerciais e industriais do Paraná.

Sobre a homenagem aos associados mais antigos, o presidente da Acicam acentua: “Agradecemos sinceramente por fazerem parte dessa jornada e esperamos continuar a caminhar juntos, enfrentando desafios e celebrando conquistas. Expressamos aos nossos valiosos associados profunda gratidão pela parceria”.

Várias outras ações fazem parte da programação comemorativa das sete décadas da fundação da Acicam, que foi a primeira entidade empresarial de Campo Mourão e do Vale do Piquirivaí. Através do aplicativo Fácil Acicam, a entidade está sorteando diariamente um vale compras no valor de R$ 100,00. No total serão sorteados 70 vale compras, com a promoção encerrando-se no dia do aniversário da entidade: 27 de junho.

O ponto alto das comemorações será a realização da 2ª Noite Empresarial Acicam, que vai acontecer no dia 15 de julho, nos salões do Mourão Garden. Restam menos de 10 mesas. Entre as atrações, a banda Jair Supercap Show e a parte gastronômica, a cargo do buffet Telhados de Paris.