Aniversário de 70 anos da Acicam será comemorado amanhã

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) comemora nesta terça-feira (27/6) os seus 70 anos de fundação. Foi a primeira entidade representativa do setor produtivo criada no município e em todo o Vale do Piquirivaí, em pleno ciclo do extrativismo da madeira. Porém a cidade já contava com um comércio bastante ativo, uma agropecuária rudimentar e algumas pequenas indústrias.

A Acicam surgiu quando o Município de Campo Mourão tinha apenas seis anos de emancipação político administrativa. Não possuía ligações pavimentadas com outras cidades. Raras eram as edificações em alvenaria, mas a cidade já contava com agências de importantes redes bancárias. Nenhuma via pública era asfaltada e no centro da cidade funcionavam várias serrarias. Boa parte dos atuais municípios da região foi desmembrada de Campo Mourão, a partir daí.

Promover a união dos pioneiros empreendedores, que se ressentiam de serviços de apoio as suas atividades econômicas, foi um dos objetivos que levaram a criação da então Associação do Comércio e da Indústria de Campo Mourão (ACICM). Uma demonstração inequívoca da visão privilegiada dos empreendedores mourãoense que lideraram a iniciativa e já reconheciam a importância do associativismo. Inicialmente, a associação congregou não apenas comerciantes e industriais, mas também agricultores e pecuaristas. Até então, o segmento não contava com uma entidade que defendesse seus interesses.

No dia 27 de junho de 1953 foi fundada a Acicam e o primeiro presidente foi o comerciante do ramo de material elétrico, Oscar Franco Wolf. Atualmente a Acicam é comandada pela sua 30ª diretoria, presidida por Ben-Hur Berbert, proprietário da empresa Bit Profissões.

COMEMORAÇÕES

Para marcar os 70 anos, a entidade empresarial realiza a 2ª Noite Empresarial Acicam, que vai acontecer no dia 15 de julho, nos salões do Mourão Garden, com muitas atrações. Várias outras ações marcam o aniversário da entidade, que sempre teve atuação destacada no fomento da economia do Município, sobretudo com o desenvolvimento de ações voltadas ao incremento do comércio, da indústria e da área de prestação de serviços. Foi também protagonista de inúmeros movimentos em defesa dos interesses maiores de Campo Mourão e do Vale do Piquirivaí nas mais diferentes áreas.

Entre os pontos que marcam a atuação da Acicam estão o vasto e variado portfólio de serviços ofertados aos associados. Atualmente conta com cerca de 1.200 associados. Proporcionalmente ao porte do Município, a Acicam está entre as maiores associações comerciais do interior do Estado e participou da fundação da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap).