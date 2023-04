Ana Paula Daleffe recebe prêmio de empreendedorismo em Foz

Delegações de mais de duas dezenas de cidades polos do Paraná, além de várias autoridades e lideranças estaduais, participaram da cerimônia em que a mourãoense Ana Paula Moraes da Silva Daleffe recebeu o Prêmio Mulher Empreendedora na noite de sábado (1/4), em Foz do Iguaçu. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac e a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Estado (Cmeg) outorgaram a honraria a 21 empresárias do Estado e prestou homenagem especial a duas outras mulheres.

Foi a 14ª edição do prêmio que faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher e Campo Mourão foi destaque no evento realizado nas dependências do Rafain Palace Hotel & Convention Center. A Cmeg/Campo Mourão levou uma das maiores caravanas (com mais de 50 pessoas) e a mesa principal teve a presença do mourãoense Márcio Nunes (deputado estadual licenciado e secretário estadual de Turismo).

E mais: a diretora da Cmeg/Campo Mourão, Maria Giselta da Silva Veiga, teve um de seus poemas lidos pela coordenadora estadual da Cmeg/Paraná, Cláudia Regina Colpi, na abertura da solenidade de premiação. Já o dinamismo de Ester de Abreu Piacentini, presidente da Cmeg local, foi destacado durante a programação do “Mulheres Extraordinárias… Simplesmente Mulher”.

A empreendedora do ramo da gastronomia Ana Paula Daleffe (Buffet Telhados de Paris e Ana Empório Bistrô) foi a 12ª mourãoense a receber o prêmio estadual. Ela foi indicada pela Cmeg de Campo Mourão por preencher todos os requisitos estabelecidos para a concessão da honraria. Além da premiação entregue as 21 Empreendedoras Destaque, também foram prestadas homenagens especiais a presidente da Legião Paranaense do Expedicionário, Rachel Madureira Regnier (por seu trabalho em prol da preservação da memória paranaense) e a vice-presidente do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), Ana Amélia Filizola, por sua atuação nas áreas de mídia.

A cerimônia de entrega da premiação foi comandada pelo presidente da Fecomércio, o vice-governador Darci Piana, que durante o evento foi surpreendido com a outorga de troféu pela Cmeg/Paraná. Entre as integrantes da caravana de Campo Mourão, a vice-prefeita Fátima Nunes e a primeira dama do Município, Hosana Tezelli.