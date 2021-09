11º BPM realiza cerimônia de Policial Destaque e presta homenagens a ex-policiais

Uma cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (28) no 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão marcou a entrega de medalhas Sentinela do Centro-Oeste e homenageou o Soldado Wirmondes Elvio Lauriano como Policial Destaque do mês de Setembro.

O policial, que atua no setor administrativo da unidade, se destacou pelos relevantes serviços que tem prestado junto à Subseção de Justiça e Disciplina (SJD).

Ele recebeu das mãos do Comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Cleverson Vidal Veiga, um certificado da Polícia Militar e o elogio individual. A foto do policial homenageado ficará exposta no hall de entrada da unidade até a escolha do próximo homenageado.

Essa homenagem foi instituída por meio da Portaria do Comando-Geral nº 763, de 4 de julho de 2006, e tem como finalidade reconhecer a atuação de policiais militares que no desempenho de suas funções demonstraram competência, respeito aos direitos humanos, espírito de corpo, profissionalismo, honestidade, patriotismo, disciplina, civismo, justiça e honra.

Além da homenagem ao policial Wirmondes, o Tenente-Coronel Cleverson realizou a entrega de medalhas “Sentinela do Centro-Oeste” ao Deputado Federal Sargento Fahur e ao Sargento José Nunes da Silva, que já atuaram pelo 11º Batalhão.

A medalha Sentinela do Centro-Oeste foi criada por meio da Portaria nº 822, de 27 de setembro de 2013 e tem como objetivo homenagear militares, civis e entidades públicas ou privadas, pelos relevantes serviços prestados à Polícia Militar e à segurança pública dos municípios que compreendem a área de atuação do 11º Batalhão de Polícia Militar.

Ao final da solenidade os pelotões realizaram o tradicional desfile ao Comandante do batalhão e aos demais convidados que prestigiaram a solenidade.

O evento contou ainda com a participação dos alunos do Colégio da Vila Militar/Unicampo e do Colégio Cívico-Militar Marechal Rondon, que abrilhantou a cerimônia com a sua fanfarra.

Além dos familiares dos homenageados, dos oficiais e praças da unidade, estiveram presentes o Sargento Jarbas Renê Gonçalves, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-019; o Subtenente Ramos, que representou o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão; a vice-prefeita de Campo Mourão, Fátima Nunes; o vereador Subtenente Macedo e o Presidente da Câmara Municipal de Campo Mourão, vereador Jadir Soares (Pepita).

Fonte: Comunicação Social 11º BPM