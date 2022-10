Workshop reúne empresários do trade turístico para discutir e fortalecer o setor

Na manhã desta terça-feira (25), a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, por meio de Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), junto do Curso de Turismo da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) organizaram e realizaram o workshop “Turismo de Valor: eu faço parte!”.

O evento buscou promover uma aproximação entre o poder público, instituição de ensino, iniciativa privada e demais agentes de desenvolvimento para, a partir de então, fortalecer o ecossistema turístico local e propor um Plano de Ações Integradas para o biênio 2022-2023.

Tudo isto associado ao ideal de profissionalização do setor, fomento dos negócios já existentes e promoção de novos produtos que diversifiquem a oferta local.

A condutora da palestra que fez despertar a percepção acerca da potencialidade local e das oportunidades de negócios a partir do turismo foi a consultora Thaíse Bueno, turismóloga com MBA em Comunicação e Marketing e que já possui mais de 10 anos de atuação neste mercado.

Para ela, a retomada pelo desejo de viajar – depois de 2 duros anos de pandemia – fez crescer um novo perfil de consumidor do turismo: aquele que quer viajar para curtas distâncias, ter contato com a natureza e o potencial rural existente nela, bem como quer desfrutar de experiências memoráveis que envolvam relaxamento e prazer.

Segundo Thaíse, o perfil de turista de negócios que já lota os hotéis e movimenta o setor de alimentação de Campo Mourão pode e deve agora ser apresentado a outros produtos que o município tem a oferecer, basta que os empresários que trabalham localmente com turismo despertem para estas oportunidades e passem a oferecer o “Bleisure” – que é o trabalho (business) associado ao prazer (pleasure).

Isto sugere um trabalho integrado entre diferentes empresas do setor em que cada uma oferece sua expertise e juntas aumentam o tempo de permanência dos sujeitos em Campo Mourão, ampliam o volume de gastos em todo o comércio e empresas turísticas existentes, bem como colocam a cidade no radar de outras pessoas que desejam sair da sua rotina para novas e boas experiências, mas sem precisar enfrentar longas distâncias para encontrar isto.

A avaliação geral do evento entre os participantes foi surpreendentemente positiva e nele foi proposta a criação de um Grupo de Trabalho que estruturará propostas de ações a serem apresentadas no segundo encontro do trade – já marcado para o dia 29 de novembro.

A ideia é que nesta ocasião já seja lançada uma campanha de aceleração do turismo para ser operacionalizada entre os meses de dezembro e janeiro e com isto Campo Mourão torne-se uma interessante opção de destino para os fluxos turísticos regionais durante este período de final de ano e férias escolares.