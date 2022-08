Workshop no dia 11, em Campo Mourão: Live Shopping – Como Vender Mais

Está confirmada a realização do workshop “Live Shopping – Como Vender Mais” no próximo dia 11 de agosto, em Campo Mourão. Será no auditório da unidade do Senac e a promoção é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Sistema Fecomércio Sesc Senac, Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg).

O treinamento terá início às 19 horas e Luciano Ramos será o instrutor. As vagas são limitadas e os interessados podem fazer inscrição no Senac local. Informações pelo telefone (44) 3518 5600 ou pelo e-mail [email protected]

Com o objetivo de apoiar o comércio mourãoense, as instituições envolvidas na promoção programaram quatro palestras voltadas à área de vendas. Inicialmente foi realizada a palestra “Vendas de Alto Impacto”. A programação prosseguiu em julho com a palestra “Vendas pelo Instagram”. Mais duas palestras estão agendadas: Live Shopping: “Como Vender Mais” (dia 11 de agosto) e “Redes Sociais: Técnicas de Vendas” (19 de setembro).

Nos dois primeiros treinamentos, o comparecimento de empresários, gestores e colaboradores superou as expectativas e os participantes avaliaram positivamente o conteúdo disponibilizado. Participaram empresas comerciais e de prestação de serviços de todos os portes.

COMEMORAÇÃO

Integrantes da diretoria da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), lideradas pela presidente Ester de Abreu Piacentini, participaram das comemorações dos 50 anos do Sebrae, realizadas em Maringá.