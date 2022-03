Workshop IR Impacta será realizado nesta quinta-feira

Contribuir com a divulgação da campanha de arrecadação de parte do Imposto de Renda devido para os fundos socioassistenciais do Município e promover conhecimentos sobre a destinação de parte do tributo a esses fundos, por meio da declaração do IR/2022. Esses são os objetivos do 2º Workshop Online IR Impacta/2022, que acontece nesta quinta-feira (31/3), das 19h30min às 21 horas.

A transmissão será feita pelo youtube e os interessados podem se inscrever pelo link: https://forms.gle/ PXojStGEpaD9sXAG9. À frente da promoção está a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) – Campus de Campo Mourão, através do curso de Ciências Contábeis. Também são parceiros na realização do evento: Conselho Regional de Contabilidade (CRCPR), Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), Fórum das Entidades Socioassistenciais de Campo Mourão, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Conselho Municipal do Idoso. As inscrições são gratuitas.

PROGRAMAÇÃO

Logo após a abertura será exibido um vídeo sobre a destinação dos recursos arrecadados na edição passada. Na sequência, Sílvia Andreia da Rocha (do Fórum de Entidades de Campo Mourão) vai apresentar um breve relato da história da campanha, enumerar as entidades beneficiadas com os recursos retidos e a importância e resultados alcançados. Também discorrerá sobre o potencial de arrecadação em Campo Mourão.

A programação vai prosseguir com a exibição de vídeo “O Imposto de Renda a Serviço da Cidadania”, da Receita Federal. Marcos Luchiancenkol, analista tributário da Receita Federal, apresentará a legislação que embasam a ação de retenção de recursos para entidades socioassistenciais.

O professor da Unespar/Campo Mourão, Alberto Barbosa (que também é conselheiro do CRCPR) vai encerrar o workshop tratando de orientações técnicas para a destinação de recursos do IR para a campanha desenvolvida há décadas no Município. Critérios para destinação, procedimentos na primeira e segunda etapa da campanha, a importância do trabalho do contador e as estratégias por tarde do contador para contribuir para a campanha serão alguns dos pontos abordados.

O workshop será mediado pela professora Isielli Tierling e pelo professor Marcelo Marchine. A abertura do evento deverá contar também com a presença do diretor da Unespar/Campo Mourão, professor João Marcos Avelar; do presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), Idnei Hundsdorfer; do delegado da CRC Paraná, Cleber Francioli, além de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho dos Idosos e do Fórum de Entidades Socioassistenciais de Campo Mourão.

O evento tem como público alvo os acadêmicos de Ciências Contábeis da Unespar/Campo Mourão e é esperada também a participação de estudantes de outras instituições de ensino superior, profissionais de contabilidade e de contribuintes interessados em contribuir com a campanha.