Wilson Caetano assume a presidência do Rotary Club de Campo Mourão Verdes Campos

O Empresário Wilson Caetano de Castro Filho tomou posse nesta segunda – feira dia (29), como novo presidente do Rotary Club de Campo Mourão Verdes Campos, O novo presidente, disse em seu discurso que está ansioso por desempenhar um bom trabalho que garanta a continuidade das conquistas da ex-diretoria.

Wilson destaca que os trabalhos sociais que o Rotary presta são fundamentais e benéficos para toda a comunidade e que vai se empenhar ao máximo para atingir todos as metas e objetivos propostos pelo Rotary durante seu mandato. AVANTE VERDES CAMPOS

NOVA DIRETORIA

A nova diretoria do Rotary Club de Campo Mourão Verdes Campos para o ano rotário 2020/2021 ficou assim constituída: presidente, Wilson Caetano de Castro Filho; vice-presidente, Lindomar Teles de Oliveira; 1º secretário, Cicero Ferreira da Silva; 2º secretário, Marcos Alves de Oliveira; 1º tesoureiro, Cleberson Mazzo; 2º Tesoureiro Vanderlei Casoto; Tesoureiro de Evento, Cleber Dienis Voidelo; 1º protocolo, Valdir Corral; 2º protocolo, Ivan Carlos Zarske.

As comissões ficaram assim constituídas: Desenvolvimento do Quadro Social, Rodrigo José de Souza; Imagem Públicas, Leandro Coutinho Jort; Projetos Humanitários, Vanderlei Nunes da Silva; Fundação Rotária, João Milton Lima e Santos; Serviço Juventude, Gilso Braganholo; Secretário Executivo Jucelino Fernandes da Costa; Administração do Club, Lauderi Dal Bosco; Mentores: Olímpio Batista Giovanelli, Ricardo Accioly Calderari.