Vizinhos controlam fogo e evitam destruição de residência

A ação rápida e eficaz de moradores do jardim Cidade Nova, impediu que uma residência fosse destruída por um incêndio, no início da madrugada deste domingo, na rua Olívio Salvadori.

O fogo começou na sala do imóvel, por volta da 0h45, supostamente em um sofá, que ficou destruído. No entanto, a moradora contou com o apoio de vizinhos que iniciaram o combate das chamas com mangueiras de jardim, enquanto o Corpo de Bombeiros estava a caminho.

Ao chegar ao local, a equipe dos bombeiros já encontrou a situação sob controle e fez a vistoria, constatando que não havia mais risco para o imóvel. A dona do imóvel suspeita que o incêndio foi criminoso, mas não deu detalhes sobre essa hipótese.