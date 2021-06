Vítima de doença rara, morre Mabel Calzolari, aos 21 anos

Morreu nesta terça-feira, vítima de uma doença rara, denominada Aracnoidite, a atriz e ex-miss tennager de Campo Mourão, Maria Belém Calzolari, ou simplesmente Mabel Calzolari, aos 21 anos. A aracnoide é uma das membranas que circundam os nervos da medula espinhal.

Há cerca de um ano e meio, Mabel descobriu a doença, após o nascimento do filho Nicolas, por conseqüência da raqui, na cesárea, no Rio de Janeiro. Desde então, passou por várias cirurgias e enfrentou meses de reabilitação. Quando tudo parecia superado, a doença reapareceu.

A aracnoidite é uma condição em que a membrana incha e causa dor. Pode ser causada por uma infecção, lesão ou compressão crônica da medula espinhal. Não há cura para a aracnoidite. Afeta os nervos e pode resultar em paralisia das pernas.

A mãe de Mabel, Silvia Tonette Calzolari, que é cabeleireira, lamentou a perda da filha em rede social. “Seu sorriso, sua beleza, sua força, sua energia, seu carisma, todo seu amor estão ai e não vão embora nunca. Você pode partir, ir para junto de Deus, mas o que você inspirou e transformou, estarão aqui para sempre”, declarou a mãe, ao comunicar em seguida a morte cerebral de Mabel.

Mabel nasceu na Argentina, na cidade Córdoba, mas chegou aos cinco anos a Campo Mourão, acompanhada da mãe brasileira, Silvinha, que havia se separado do companheiro, argentino.

Com dom artístico na veia e muito bela, Mabel foi miss infantil, em Campo Mourão, em 2010 e, aos 17, foi segundo lugar no Miss Teen Paraná. Virou modelo e após muitas lutas e enfrentando extremas dificuldades, foi parar no Rio de Janeiro, onde conheceu João, com quem teve o filho Nicolas, e depois a descoberta da doença que a levou tão jovem.