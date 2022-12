Vila Acicam em funcionamento

Uma vez mais, o Natal de Campo Mourão conta com o funcionamento da Vila Acicam na praça da Catedral de São, no centro da cidade. A estrutura foi montada pela Associação Comercial e Industrial em paralelo a via que corta o complexo formado pelas duas praças centrais da cidade e o atendimento ao público acontece das 18 às 22 horas de segunda a domingo. Nos dias 24 e 31, o atendimento será das 9 às 14 horas.

Na Vila Acicam, os consumidores podem trocar cupons recebidos no comércio por guloseimas (sorvete, algodão, doce e pipoca) ou brincar em equipamentos recreativos (cama elástica, brinquedo inflável) A novidade deste ano é o brinquedo de realidade virtual. Os cupons são entregues aos consumidores nas compras realizadas nas cerca de 200 empresas que participam da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2022”.

No local também funciona o ponto de embarque/desembarque do Expresso Alegria da Acicam. O ingresso para os passeios também são os cupons recebidos nas compras realizadas no comércio mourãoense.