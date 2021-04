Vestiário do campo de futebol da Vila Cândida foi depredado

O vestiário do campo de futebol da Associação de Moradores da Vila Cândida está completamente depredado por ações de vândalos. A comunidade tem reclamado da situação e nesta terça-feira (13), o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima, esteve no local para verificar os danos.

Todas as janelas estão com as vidraças quebradas, fechaduras de portas danificadas, além de parte do forro de PVC interno e dos beirais. Vizinhos reclamam que o local é frequentado por usuários de drogas.

“Esse espaço foi cedido pelo município, já em gestões anteriores, para a Associação de Moradores, que ficou responsável pela manutenção e cuidados. Mesmo assim há dois anos já trocamos todos os vidros que estavam quebrados, emprestamos máquinas para o corte de grama e fizemos um alambrado atrás das traves”, relatou o secretário.

Segundo ele, a Associação continua responsável pelo espaço esportivo. “Vamos voltar a conversar com o pessoal da associação sobre esse problema para tentarmos encontrar uma solução”, completou o secretário.