Vendaval derrubou árvores e causou estragos em CM

Árvores de grande porte caídas, granizo e queda de energia em alguns pontos da cidade. Esse foi o saldo da chuva que chegou acompanhada de vento forte e granizo no final da tarde desta terça-feira, em Campo Mourão.

Além de árvores que bloquearam ruas, o granizo causou estragos em telhados de cimento amianto de algumas residências. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram mobilizados para retirar árvores de vias públicas.

A chuva causou danos também em algumas cidades da região, como Ubiratã, Goioerê, Janiópolis e Farol.

PARANÁ

O temporal também causou estragos em Curitiba e vários outros municípios do estado, como Bela Vista da Caroba, Candói, Clevelândia, Contenda, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Matinhos, Missal, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Piraquara e Santa Lúcia.

Em Nova Prata do Iguaçu, 100 imóves foram danificados, deixando 40 pessoas desalojadas e afetando outras 400. Em Foz do Iguaçu também houve danos em 100 residências, afetando 800 pessoas.

No município de Palmas, 12 pessoas estão desabrigadas, após os temporais danificarem 50 residências, o que afetou 200 pessoas.