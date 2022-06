UTFPR-CM realiza festival de música neste sábado

Neste sábado (11/06), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Campo Mourão – realizará o Festival de Talentos Musicais da UTFPR -FETAMUT 2022.

O evento, que já é tradicional no Campus Campo Mourão, terá 11 apresentações musicais de bandas inscritas, formadas por alunos, egressos, servidores da UTFPR-CM, bem como músicos da comunidade externa, além da participação especial, na abertura do evento, dos músicos Luiza Prevedel e João Marcelo Prevedel, participante do The Voice em 2020.

Participarão como jurados do evento os músicos Luiza Prevedel, Adson Issi e França Nery. Toda comunidade está convidada a prestigiar o evento. Será no corredor central da UTFPR-CM, com início às 18 horas, entrada franca e sorteio de brindes.