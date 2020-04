UTFPR-CM fabrica e doa produtos saneantes domissanitários para famílias em situação de vulnerabilidade social

Um grupo de professores e alunos do Câmpus Campo Mourão começou neste mês de abril a fabricação de produtos saneantes domissanitários que serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social, assim como para o Sistema Único de Saúde do município. Tal ação faz parte de um projeto, coordenado pela professora Rafaelle Bonzanini Romero, apoiado com recursos financeiros da UTFPR – Câmpus Campo Mourão, que tem como objetivo contribuir para combater a disseminação do vírus causador da COVID-19 no município.

A equipe executora do projeto é formada pelos professores Adriano Lopes Romero, Stephani Caroline Beneti e Stenio Cristaldo Heck e pelos acadêmicos David Lucas Zegolan Marcondes e Isaac Felipe Machado. O desenvolvimento do projeto tem possibilitado a fabricação de produtos saneantes domissanitários que podem ser utilizados para higienização das mãos (álcool glicerinado 80% e sabonete líquido), desinfecção de superfícies (sabão líquido e água sanitária), e de roupas (água sanitária, sabão em barra e líquido).

O primeiro lote de doação – formado por 220 kits de sabão em barra, 55 litros de água sanitária, 40 litros de álcool glicerinado 80%, 36 litros de sabão líquido, 35 litros de amaciantes para roupas, e 30 litros de sabonete líquido – foi entregue no dia 24 à Secretaria da Ação Social do município, que fará a doação para famílias em situação de vulnerabilidade social que são assistidas por esta secretaria.

A fabricação dos sabões em barra e líquido foi realizado a partir de óleo utilizado em fritura que foi doado por moradores de Campo Mourão, a partir de conscientização via redes sociais. Cerca de 500 litros de óleo utilizado em fritura já foram filtrados e aguardam para serem processados em sabão em barra e líquido. O processamento desse material vai render cerca de 2000 litros de sabão líquido e 400 Kg de sabão em barra.

Para dar continuidade a essa ação, o grupo executor do projeto está pleiteando, junto à UTFPR, um recurso de R$ 75 mil que serão utilizados para viabilizar a implantação de uma planta piloto para a fabricação de 24 mil litros de produtos saneantes (sabão líquido, água sanitária, álcool glicerinado 80%, sabonete líquido, e desinfetante de uso geral). Esse quantitativo de produtos, que será produzido entre os meses de maio e junho, será doado para os municípios de Campo Mourão, Quarto Centenário, Rancho Alegre d’Oeste e Roncador. Os beneficiários finais serão as famílias em situação de vulnerabilidade social, assim como o Sistema Único de Saúde dos municípios mencionados.