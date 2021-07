Uso da plataforma Redação Paraná é novidade do concurso Agrinho 2021

O concurso Agrinho tem como novidade na edição deste ano o Redação Paraná. Duas categorias, uma para o ensino fundamental anos finais e outra para o ensino médio, vão ser realizadas exclusivamente para alunos da rede pública estadual pela plataforma desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR).

Lançada ainda no ano passado e expandida para toda a rede neste ano, a ferramenta usa inteligência artificial para auxiliar estudantes e professores na produção textual. As inscrições podem ser feitas de 1º de agosto até o dia 15 de setembro de 2021, diretamente na Plataforma Redação Paraná.

Com o tema “Do campo à cidade: saúde é prioridade”, o concurso de redação para estudantes do 6º ao 9º ano será pelo gênero narrativo – conto, e o professor poderá abordar tópicos como água, correta higienização das mãos, higiene pessoal, adolescência e vacina.

Já para os alunos do ensino médio, a redação será dissertativa – argumentativa, e o professor poderá abordar: atividade física, água, vitaminas, saúde bucal e dengue. Nas duas categorias os textos devem conter no mínimo 250 e no máximo 600 palavras. Na página do Redação Paraná os professores encontram materiais técnicos que podem auxiliar nas práticas pedagógicas.

“A gente está somando a plataforma do Redação Paraná ao concurso Agrinho, já estabelecido no Estado. É muito importante que as nossas escolas, professores de Língua Portuguesa, e principalmente os nossos estudantes participem, que façam a sua inscrição. Tem grandes talentos espalhados pelo Paraná que podem demonstrar todo seu valor nesse momento”, diz o diretor de Educação da Seed-PR, Roni Miranda.

O número de estudantes concorrentes por escola é livre, mas cabe ao professor(a) de Língua Portuguesa a seleção de apenas uma redação por turma para representá-la no concurso. Dessas redações, então, é feita a classificação em nível estadual, por ano escolar.

PREMIAÇÃO

Os estudantes autores das redações classificadas em 1º, 2º e 3º lugares nessas duas categorias e seus respectivos professores receberão cada um: para o 1° lugar um notebook; 2° lugar tablet; e 3° lugar smartphone. O resultado do concurso será divulgado no site www.agrinho.com.br na primeira quinzena de novembro de 2021.

CONCURSO AGRINHO

O concurso ainda terá outras sete categorias para alunos, sendo três para o ensino regular de escolas públicas e privadas e quatro para educação especial, além de uma para professores e outra para escolas.

Para os alunos da rede estadual do 6º ao 9º ano, por exemplo, ainda há uma outra categoria juntamente com alunos da rede particular, com o mesmo tema e gênero textual, só que manuscrita e com no máximo 25 linhas, que deve ser digitalizada em PDF e inscrita no site do Agrinho. Confira AQUI o regulamento completo de todas as categorias.

O concurso faz parte do Programa Agrinho, existente há 26 anos como resultado da parceria entre o Sistema Faep/Senar-PR e o Governo do Estado.

REDAÇÃO PARANÁ

A plataforma foi criada para o desenvolvimento das produções textuais e consiste em um sistema dotado de inteligência artificial, baseado em mais de 2,5 mil regras de linguagem, que faz análise de texto e sinaliza em tempo real os erros de gramática, ortografia, pontuação, contração, redundância, semântica e sintaxe. Além disso, a ferramenta traz explicações sobre os erros cometidos, pontuação prévia para os textos e um mecanismo que evita o plágio, impedindo as opções copiar/colar.

A proposta do sistema, portanto, é beneficiar tanto os estudantes, que poderão treinar e aperfeiçoar a escrita para alcançar melhores resultados nas redações (sejam internas ou externas, como o Enem) quanto os professores, que poderão focar na argumentação e nas ideias do texto, devido à pré-correção rápida e otimizada feita pela ferramenta.

Agência Estadual de Notícias