UPA será adequada como prioridade para pacientes Covid-19

A partir de sexta-feira (06), a UPA terá a estrutura adequada como prioridade ao atendimento de pacientes com Covid-19. A recepção e triagem dos pacientes com sintomas, que atualmente é feita pela entrada lateral em estrutura de tendas, passará a ser pela porta principal, na Avenida Pedro Viriato.

“Setenta por cento da estrutura está voltada nesse momento para o Covid e se essa situação caótica persistir a UPA atenderá somente esses pacientes”, informou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, em live na página da prefeitura. Ele lembra que o município conta com uma estrutura de Pronto Atendimento para outros casos de urgência e emergência no Lar Paraná, das 7 às 23 horas.

Segundo ele, com a falta de leitos nos hospitais para tantos casos, a UPA está se tornando uma espécie de “hospital de campanha”, com pacientes usando oxigênio e até intubados, procedimentos que deveriam ser realizados apenas no hospital. “Nosso percentual de casos positivos está em torno de 60 por cento dos exames enviados”, informa o secretário.

Ele reforça a necessidade do cumprimento dos decretos que visam controlar a circulação das pessoas pela cidade. “Na noite de terça-feira a fiscalização flagrou vários estabaleciemntos trabalhando de forma clandestina. Infelizmente muitos insistem em não colaborar”, lamentou.

O prefeito Tauillo Tezelli também participou da live e disse que a preocupação da administração municipal é salvar vidas. “Os governos federal e do Estado é que mantém os hospitais, em parceria conosco. O dinheiro que veio para tratar Covid está sendo usando para isso, é só acompanhar no portal da transparência”, disse o prefeito, ao pedir a compreensão da população para a situação difícil que o país inteiro enfrenta.