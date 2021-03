Unidades da Adita estão recebendo embalagens

A Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária (Adita) informa aos agricultores e associados que as unidades operacionais de Maringá, Umuarama e Campo Mourão (veja endereços abaixo) estão recebendo as embalagens de defensivos agrícolas. Para isso, todos os protocolos de segurança de prevenção contra a Covid-19 estão sendo seguidos à risca.

Lembrando que as entregas devem ser previamente agendadas e os motoristas/ocupantes devem aguardar a vez e o descarregamento no interior do veículo ou nas áreas demarcadas. A Adita também está realizando a medição de temperatura de todas as pessoas que acessam as unidades da associação.

Apesar da pandemia, o gerente Operacional da Adita, Waldir José Baccarin, mantém a previsão de recolhimento de 1.700 toneladas até o fim do ano. “Por enquanto o recebimento itinerante está restrito aos associados onde não exista a possibilidade de circulação de pessoas. Acreditamos que até a primeira quinzena de abril tudo volte ao normal”, projetou.

Em Campo Mourão, a Adita está localizada na Rodovia PR 487, saída para Cruzeiro do Oeste (Estrada São Benedito) Vila Cândida – Aterro sanitário

Serviço – Para mais informações acesse www.adita.org.br ou ligue para o telefone (44) 3025-3032.