“Um, Dois, Três Reis”, sábado, na praça da catedral de São José

É grande a expectativa da população de Campo Mourão e também de moradores de cidades vizinhas para a apresentação do espetáculo de teatro, dança e circo “Um, Dois Três Reis”, na noite deste sábado (dia 3), a partir das 20 horas, na praça da Catedral de São José. O evento de abertura da programação do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”, a cargo da Associação Sou Arte (ASA), vai marcar também a chegada do Papai Noel.

Será a quinta edição do projeto lançado em 2017 e que tornou o Natal mourãoense referência no interior do Estado. No ano passado, devido a dificuldades burocráticas decorrentes da pandemia de Covid-19, o projeto não aconteceu. Para este sábado, na praça central da cidade, a expectativa é de um grande público para o evento de abertura da programação. Em anos anteriores, o espetáculo de abertura reuniu cerca de 10 mil pessoas.

Equipes da Associação Sou Arte estão dando os últimos retoques na ambientação da praça São José, no centro da cidade, para a apresentação do espetáculo deste sábado e a realização da Mostra Cultural, a partir do dia 19 de dezembro. Inúmeras são as atrações para o público na ambientação do logradouro, a exemplo do Túnel de Luzes, Quintal do Noel, iluminação especial, presépio, árvore de Natal, etc.

A programação também contempla os bairros da cidade. No dia 6 (terça-feira), às 20 horas, o espetáculo “Um, Dois, Três Reis” será apresentado na praça do Japão, no jardim Tropical. No dia seguinte (7/12), no mesmo horário, será encenado na praça Alvorada, no jardim Lar Paraná. As duas praças também receberam ambientação natalina.

Para o dia 11 (domingo) está programada a realização do tradicional cortejo natalino pela avenida Irmãos Pereira, com a participação de 50 alas, 14 carros alegóricos e mais de 500 participantes. Já no dia 14, a partir das 199 horas, acontece a carreata natalina, que vai sair do jardim Araucária e passar pelo centro de Campo Mourão e e percorrer vias dos jardins Albuquerque, Flora 1,2 e 3, Paulista, Tropical, Ilha Bela e a região do Lar Paraná.

A Mostra Cultural, na praça São José, será realizada de 19 a 23 de dezembro, com apresentações variadas a partir das 20 horas.

PROJETO

A execução do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022” está a cargo, uma vez mais, da Associação Sou Arte. Trata-se de uma realização da Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura.

Neste ano, o projeto tem oito patrocinadores: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Supermercados Paraná, Unimed Campo Mourão e Integrado. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).