Último dia para inscrição no curso técnico EAD do Senac

Adequados às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos do Senac EAD estão focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, além de garantirem flexibilidade para que o aluno estude onde e quando quiser.

Com parcelas a partir de R$ 145,00, os cursos Técnicos do Senac são uma excelente opção nesta época de incertezas. Veja abaixo a lista dos 11 cursos disponíveis no polo Senac Campo Mourão.

Técnico em Transações Imobiliárias

Técnico em Design de Interiores

Técnico em Administração

Técnico em Logística

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Secretariado

Técnico em Informática para Internet

Técnico em Programação de Jogos Digitais

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Segurança do Trabalho

Matriculas disponíveis até 20/04 para início imediato.

Para saber mais detalhes e fazer sua matrícula acesse: https://www.ead.senac.br/cursos-tecnicos/

Dúvidas envie um WhatApp para 44 98456-4525.