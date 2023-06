Última semana de sorteio de prêmio diário na Acicam

O sorteio diário de vale compras no valor de R$ 100,00 pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) prosseguem até a terça-feira da próxima semana (dia 27). Trata-se da promoção “70 Dias de Prêmios”, que faz parte das comemorações das sete décadas de fundação da entidade empresarial pioneira do Município e da região.

O vale é para compras nas empresas associadas a instituição e os sorteios – que começaram em meados de abril – são feitos diariamente entre os cadastrados no aplicativo Fácil Acicam. Até o aniversário da entidade, no dia 27 de junho, serão sorteados 70 vales.

Para concorrer, basta baixar o aplicativo Fácil Acicam, cadastrar-se e clicar na guia sorteios e quero participar. Os sorteios são realizados pelo próprio aplicativo, com a imediata divulgação do nome do ganhador.

A Acicam foi criada quanto o Município de Campo Mourão tinha apenas seis anos de emancipação político-administrativa. Olavo Wolf, que possuía uma empresa de material elétrico, foi o primeiro presidente. Atualmente a entidade é comandada por Ben-Hur Berbet.

NOITE EMPRESARIAL

No dia 15 de julho, dentro também das comemorações do aniversário da entidade, será realizada a 2ª Noite Empresarial Acicam. Uma das muitas atrações será a animação do baile pela tradicional banda Jair Supercap Show, um dos mais antigos grupos musicais do Paraná em atividade.

A parte gastronômica do evento estará a cargo do Buffet Telhados de Paris, com mesas de iguarias (quentes e frias) a noite toda, jantar, bebidas livre, sobremesas e lanches de madrugada. Cada mesa para o evento dá direito a cinco voucher para estacionamento.

A 1ª Noite Empresarial Acicam, realizada no ano passado, reuniu mais de 700 pessoas e o sucesso alcançado levou a inclusão do evento no calendário anual de promoções da entidade, que tem cerca de 1.200 associados.