Última etapa da campanha “Três Amores” em agosto

Promovida pelo terceiro ano consecutivo pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), a campanha “Três Amores” realiza, em agosto, a terceira e última etapa. A promoção premia consumidores nas principais datas especiais ao longo do ano e o encerramento vai marcar o transcurso do Dia dos Pais. As etapas anteriores foram em torno do Dia das Mães (em maio) e do Dia dos Namorados (em junho).

Cerca de 170 empresas, dos mais diversos ramos de atividades e de todos os portes, participam da campanha e a meta é distribuir 1 milhão de cupons para que as lojas participantes repassem a seus clientes e assim concorram aos prêmios oferecidos. Todas as empresas participantes estão identificadas na fachada ou vitrines por cartazes da campanha “Três Amores”.

Na etapa do Dia dos Pais, os clientes das empresas participantes estarão concorrendo a um televisor 43 polegadas e a cinco vales-compras de R$ 1 mil para compras nas empresas participantes da promoção. Nas etapas foram sorteados e entregues vale-compras, joia e aparelhos Alexa.

Baú do Tesouro

A novidade da campanha “Três Amores/2023” é o Baú do Tesouro, uma premiação extra aos consumidores. No total serão três baús do tesouro para os consumidores. A cada etapa, 20 cupons são sorteados para que os consumidores contemplados recebam uma chave e tentem abrir o respectivo baú no dia 15 de setembro, em evento aberto ao público.

O Baú do Dia das Mães terá um cartão com crédito no valor de R$ 10 mil para compras. Já o Baú do Tesouro do Dia dos Namorados terá um cartão com crédito no valor de R$ 5 mil, enquanto o Baú do Tesouro do Dia dos Pais terá um cartão com crédito no valor de R$ 10 mil.

A um quarto Baú do Tesouro, com cartão no valor de R$ 10 mil, concorrem às empresas que aderiram à campanha promocional da Acicam. “O Baú do Tesouro exclusivo para as empresas constitui-se no reconhecimento e agradecimento da Acicam aos empresários que acreditaram e apoiam a promoção”, explica o presidente da entidade empresarial, Ben-Hur Berbet.

Entre os patrocinadores da promoção da Acicam estão a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.