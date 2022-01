“Troco Solidário” do Supermercado Paraná contempla a Casa das Fraldas

Os clientes dos Supermercados Paraná que fazem compras nas filiais de Campo Mourão podem contribuir com a Casa das Fraldas São José doando o troco do pagamento das compras. Trata-se do projeto Troco Solidário, que é desenvolvido pelo Supermercado Paraná e já beneficiou várias instituições filantrópicas locais.

Em todos os caixas das quatro filiais que o Supermercado Paraná possui em Campo Mourão, os clientes podem fazer a doação do troco. A arrecadação obtida nos três primeiros meses deste ano – janeiro, fevereiro e março – será integralmente repassada a Casa das Fraldas.

Ao total arrecadado, o Supermercado Paraná acrescenta 10 por cento como doação da empresa. Em Campo Mourão, o projeto já beneficiou o Lar de Idosos, a Apae, a Santa Casa, o Lar Dom Bosco e o CTR. No ano passado, a Casa das Fraldas já havia sido atendida pelo projeto, que começou a ser desenvolvido em 2020.

O cliente que faz doação recebe comprovante e tudo é registrado no sistema da empresa. Aqueles que desejam, podem doar valor superior ao troco nos pagamentos feitos em dinheiro.

O Supermercado Paraná, empresa genuinamente mourãoense que tem 39 anos, também desenvolve o projeto nas filiais de Ivaiporã, Cianorte, Goioerê e Pitanga. A arrecadação obtida é destinada a entidades ou projetos sociais das respectivas cidades.