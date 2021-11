Três jovens morrem afogados no rio Cantuzão, em Altamira do Paraná

Três pessoas de 16, 18 e 32 anos desapareceram nas águas do rio Cantuzão, no município de Altamira do Paraná na tarde deste domingo. O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foi acionado para iniciar os trabalhos de identificação do local e as buscas serão realizadas amanhã, assim que amanhecer o dia.

De acordo com as primeiras informações, quatro pessoas estavam reunidos no local, quando uma adolescente de 16 anos começou a se afogar.

Na tentativa de resgate, dois jovens pularam na água e também acabaram se afogando. Uma adolescente de 16 anos que presenciou a cena passou mal e foi encaminhada ao hospital municipal da cidade. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.