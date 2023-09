Três Amores: sorteados os prêmios do Dia dos Pais na Acicam

Foi realizado na tarde desta quinta-feira (31/8), na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), o sorteio dos prêmios oferecidos aos consumidores pelo Dia dos Pais, na terceira e última etapa da campanha promocional “Três Amores/2023”.

O evento teve a participação de diretores da entidade empresarial, representantes das instituições patrocinadoras da campanha e de profissionais da imprensa.

A ganhadora do televisor de 43 polegadas foi Rosangela Carmo, com uma compra realizada no Supermercado Bom Dia. Já os ganhadores dos cinco vales compras de R$ 1 mil foram: João Donizete Pitondo (que comprou na Panificadora Pães e Cia), Olímpia Rosa dos Santos Nascimento (Supermercado Carreira), João Pedro dos Santos (Mercado Simões), Glayse M. Dorce (Supermercado Paraná Família) e Leonil Grigoli (Supermercado Paraná Família).

No evento também foram sorteados os 20 consumidores que no dia 15 de setembro receberão chaves para tentar abrir o Baú do Tesouro do Dia dos Pais, contendo cartão com crédito no valor de R$ 10 mil para realizar compras nas empresas participantes da campanha. No mesmo dia será aberto o Baú do Dia das Mães (também contendo cartão com crédito de R$ 10 mil) e o Baú do Dia dos Namorados (com cartão no valor de R$ 5 mil).