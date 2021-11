Trenzinho da Acicam em quatro bairros e no centro

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) divulgou nesta segunda-feira (1/11) a programação para dezembro do tradicional trenzinho que a entidade disponibiliza através da campanha promocional “Campo Mourão Cidade Natal”. Milhares de mourãoenses e também visitantes na cidade realizam passeios todos os anos no trenzinho, que atrai sobretudo as crianças.

No período de 10 a 30 de dezembro, das 18 às 22 horas, o trenzinho fará passeios na região central da cidade. O embarque e desembarque será nas imediações da Vila Acicam, que será instalada na praça da Catedral de São José.

A exemplo dos anos anteriores, a Acicam programou o deslocamento do trenzinho para passeios em bairros, sempre das 9 às 13 horas. Nos dias 11 e 18 de dezembro estará no jardim Lar Paraná, com saída e chegada na praça Alvorada. Já no dia 12 estará no jardim Tropical, com embarque e desembarque na praça do Japão. No dia 19 de dezembro, o trenzinho estará no jardim Modelo, com saída e chegada no Mercado Família.

A novidade deste ano é que o trenzinho também estará no jardim Cidade Nova. Será no dia 17 de dezembro, também das 9 às 13 horas, com embarque e desembarque no Mercado Cavalcante.

O acesso aos passeios do trenzinho será feito com o cupom que os consumidores receberão ao realizar compras nas empresas participantes da campanha “Campo Mourão Cidade Natal 2021”.