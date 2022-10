Trabalhador cai de telhado e fica ferido, na Vila Urupês

Um homem de 51 anos ficou ferido ao cair do telhado da Associação de Moradores da Vila Urupês (AMAVU), enquanto prestava serviços o local. Na queda, de aproximadamente quatro metros ele bateu a cabeça no chão.

Segundo as informações, ele presta serviços para uma empresa terceirizada e fazia a retirada do telhado, quando acabou caindo. Outros trabalhadores que o acompanhavam na obra correram até o posto de saúde da Vila Urupês, que fica a lado, e uma equipe de saúde prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Siate.

O Samu também esteve no local e encaminhou o homem ao hospital para ser medicado. Segundo as informações, o trabalhador não fazia uso do cinto de segurança, item exigido para execução de serviços em altura.