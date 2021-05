Tolerância zero: fiscalização será intensificada no fim de semana

A fiscalização para garantir o cumprimento das medidas de enfrentamento ao Covid-19 será intensificada neste fim de semana, a pedido do Comitê de Crise da Saúde. “Embora o trabalho esteja sendo realizado diariamente, todos os fiscais estão escalados no fim de semana”, explicou o coordenador das equipes, Fernando Dias, ao lembrar que o trabalho conta com a parceria da Polícia Militar.

A medida é justificada pelo número de casos da doença que continua alto, o que mostra o relaxamento da população em relação ao cumprimento das medidas. “Muitas denúncias continuam chegando por telefone ou pelas redes sociais e vamos intensificar a fiscalização tanto no comércio quanto nos imóveis particulares”, acrescenta Fernando.

Conforme boletim divulgado na noite de quinta-feira (13), pela Secretaria Municipal de Saúde, mais 102 casos positivos de Covid-19 foram confirmados a apenas 22 pacientes recuperados. Os leitos hospitalares estão superlotados, tanto nas UTIs quantos enfermarias, assim como o atendimento na UPA continua acima da média.

“A situação continua crítica. Houve uma flexibilização quantos aos horários e segmentos para não prejudicar a economia, mas as medidas de prevenção não foram abolidas. Estabelecimentos reincidentes no descumprimento do decreto serão embargados”, observa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.