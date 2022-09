TJ-PR autoriza construção de novo fórum e usina solar em C. Mourão

O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador José Laurindo de Souza Netto, assinou a autorização para início do processo licitatório da construção do novo fórum estadual e de uma usina fotovoltaica (energia solar) em Campo Mourão. A cerimônia de assinatura foi realizada na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (28), durante sessão solene em que o desembargador recebeu o título de Cidadão Honorário de Campo Mourão.

“Fico muito feliz em receber essa homenagem e ter a oportunidade de assinar o lançamento dessas duas obras muito importantes para o Poder Judiciário e que trará melhores condições de trabalho para os serventuários da Justiça”, disse o desembargador. Para o diretor do Fórum de Campo Mourão, Edson Jacobucci Junior, as obras são uma conquista para a cidade, vão gerar empregos e tornar o município referência no país.

A produção de energia solar na usina de Campo Mourão será utilizada por todos os fóruns das comarcas do Estado. O terreno doado pelo município fica na Vila Guarujá, numa área de aproximadamente 100 mil metros quadrados. Já o novo Fórum Estadual será edificado nas proximidades do Parque do Lago.

“São investimentos que vão fortalecer o desenvolvimento de Campo Mourão. A usina solar, além de produção de energia sustentável, poderá ser uma referência como centro de estudos. E ao ganhar um novo fórum a prefeitura também terá um espaço a mais no prédio onde hoje está a sede do Judiciário”, enfatizou o prefeito Tauillo Tezelli.