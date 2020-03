Tiro de Guerra inicia atividades de 2020 com novo grupo de jovens

O Tiro de Guerra de Campo Mourão inicia as atividades com mais uma turma de 100 jovens. O tradicional ato solene de matrícula da Turma para prestação do Serviço Militar em 2020, foi realizado ontem.

O evento foi acompanhado por seus familiares, e autoridades civis e militares. A formação militar segue até o final do ano, quando os jovens recebem certificado de soldado de 2ª categoria.

A solenidade foi comandada pelo sargento Lisandro de Freitas. “Um grande desafio, em que serão forjados, treinados e altamente exigidos, necessitando se adaptarem à nova rotina. Em nossa Solenidade de Matrícula, recebemos a presença de aproximadamente 500 familiares, amigos e padrinhos dos jovens Atiradores, o que abrilhantou ainda mais o nosso evento”, disse ele.