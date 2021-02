Tiro de Guerra apresenta plano de trabalho de 2021 ao prefeito

A equipe diretiva do Tiro de Guerra 05-019, composta pelo Primeiro Sargento Jarbas Renê Gonçalves (Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-019) e pelo Primeiro Sargento Diogo Rocha (Instrutor); visitou na manhã desta sexta-feira o prefeito Tauillo Tezelli. Na oportunidade, apresentaram o plano de trabalho para este ano de 2021.

Recentemente o Tiro de Guerra 05-019 realizou Seleção Complementar, onde foram selecionados 100 atiradores para as atividades deste ano. As atividades irão transcorrer respeitando todas as normas e decretos vigentes, por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19). A corporação está se adaptando e apresentando flexibilidade e cautela neste atual momento vivido.

“Os matriculados (matrículas em 1º de março) neste ano de 2021 vivenciarão diversas atividades cívicas e militares que agregarão valores e atributos as suas vidas, dentre as quais a liderança, a coragem, a camaradagem, a autoconfiança e a disciplina”, destacou Jarbas Renê Gonçalves, que em conjunto com o instrutor, agradeceram o prefeito pela acolhida e pela parceria de sempre com a instituição na cidade. Ambos chegaram no início desta ano de 2021.

O prefeito deixou clara a importância do Tiro de Guerra 05-019 em Campo Mourão. “É dever nosso parabenizar e valorizar a presença na cidade, do trabalho realizado pela equipe diretiva e também mencionar a importância que o Tiro de Guerra 05-019 tem para a formação dos nossos jovens”, ressalta.