Tiro de Guerra 05-019 realizará Seleção Complementar para novos atiradores

O Tiro de Guerra 05-019 de Campo Mourão realizará, no período de 8 a 11 do mês próximo de fevereiro, a Seleção Complementar, para novos atiradores que vão compor a turma de 2021. Nesta etapa serão selecionados somente 100 atiradores, dentre os 600 inicialmente alistados da turma de 2021. Os jovens a serem selecionados tem idade entre 18 e 19 anos.

O Primeiro Sargento Jarbas Renê Gonçalves (Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-019) em Campo Mourão, informa que todas as normas sanitárias necessárias relativas ao COVID-19 serão cumpridas, dentre elas, o uso das máscaras, a higienização com álcool em gel e a aferição da temperatura corporal para acesso ao Tiro de Guerra.

“Os matriculados (matrículas em 1º de março) neste ano de 2021 vivenciarão diversas atividades cívicas e militares que agregarão valores e atributos as suas vidas, dentre as quais a liderança, a coragem, a camaradagem, a autoconfiança e a disciplina. Vale destacar também que o objetivo do Tiro de Guerra aqui em Campo Mourão é que o jovem realmente consiga permanecer em sua cidade, e ao mesmo tempo ter uma formação básica militar”, informa o primeiro sargento.

Na manhã desta sexta-feira, 29, o Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-019 esteve em visita à Procuradora Geral do Município, Alessandra Lavorente Chiroli, trazendo informações sobre as ações a serem desenvolvidas neste ano de 2021. Também atua no Tiro de Guerra 05-019, em Campo Mourão, o Primeiro Sargento Diogo Rocha, na função de instrutor.