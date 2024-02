Temporal derruba árvores e causa estragos em Campo Mourão

Campo Mourão voltou a ser atingido por um temporal na tarde desta terça-feira, 6. A chuva, acompanhada de fortes rajadas de vento, que chegaram a 70km/h, segundo o Instituto Simepar, derrubou várias árvores e galhos, principalmente na área central da cidade, causando interdição de ruas e muitos transtornos no trânsito.

Também houve queda de poste e um transformador pegou fogo no jardim Araucária. Uma das árvores, de grande porte, acabou caindo sobre um veículo Cross Fox. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o vento forte tomba a pesada árvore sobre o automóvel.

Em outros pontos da cidade também houve estragos, e queda de energia. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Obras estão trabalhando para limpeza e desobstrução das ruas.

No final de outubro do ano passado, Campo Mourão foi alvo de outro temporal, mas com bem mais intensidade. O prédio da prefeitura, por exemplo, foi atingido em cheio, assim como o cemitério municipal, com vários túmulos atingidos por árvores que não suportaram a força do vento.

O temporal ocorreu às vésperas de Finados, quando o cemitério já estava preparado para receber a visitação da pessoas.